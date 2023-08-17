Экономист Сафонов высказался о мерах ЦБ по укреплению курса рубля

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что ближайшие недели покажут, продолжит ли рубль укрепляться.

Эксперт отметил, что укреплению национальной валюты помогло повышение ключевой ставки, а также возможное решение Центробанка о контроле за выводом капиталов.

«Чтобы оценить, как это повлияло в среднесрочной перспективе, придётся подождать. Скорее всего, это проявится в течение ближайших двух недель», — сообщил профессор.

Если рубль продолжит укрепляться, значит мер, которые ввёл ЦБ, достаточно. В противном случае ЦБ нужно думать о дополнительных мерах стабилизации курса рубля, заключил Сафонов.

Ранее сообщалось, что курс евро на Московской бирже в четверг, 17 августа, опустился ниже 101 рубля впервые с 1 августа.