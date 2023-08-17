Сергунина: в Москве за четыре года открылось более 40 тысяч субъектов МСП
- РИА Новости
По её словам, этот сегмент продолжает активно развиваться, несмотря на внешнеэкономические изменения, передаёт НТВ.
Ежегодно в столице регистрируется более 100 новых компаний и ИП, отметила Сергунина. На МСБ приходится больше трети рабочих мест в городе.
Для помощи предпринимателям функционируют разные сервисы, в том числе ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Среди основных его проектов — «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-апгрейд».
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в Москве создали систему налоговых льгот для поддержки промышленных комплексов.