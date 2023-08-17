Узнать больше

Сергунина: в Москве за четыре года открылось более 40 тысяч субъектов МСП

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что за четыре года при поддержке городского правительства открылось свыше 40 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.
Сергунина: в Москве за четыре года открылось более 40 тысяч субъектов МСП
  • РИА Новости

По её словам, этот сегмент продолжает активно развиваться, несмотря на внешнеэкономические изменения, передаёт НТВ.

Ежегодно в столице регистрируется более 100 новых компаний и ИП, отметила Сергунина. На МСБ приходится больше трети рабочих мест в городе.

Для помощи предпринимателям функционируют разные сервисы, в том числе ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Среди основных его проектов — «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-апгрейд».

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в Москве создали систему налоговых льгот для поддержки промышленных комплексов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить