Сергунина: в Москве за четыре года открылось более 40 тысяч субъектов МСП

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что за четыре года при поддержке городского правительства открылось свыше 40 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

По её словам, этот сегмент продолжает активно развиваться, несмотря на внешнеэкономические изменения, передаёт НТВ.

Ежегодно в столице регистрируется более 100 новых компаний и ИП, отметила Сергунина. На МСБ приходится больше трети рабочих мест в городе.

Для помощи предпринимателям функционируют разные сервисы, в том числе ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Среди основных его проектов — «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-апгрейд».

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в Москве создали систему налоговых льгот для поддержки промышленных комплексов.