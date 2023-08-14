Минэкономики: зависимость от газа из России продолжает оказывать влияние на ситуацию в ФРГ

Представитель Министерства экономики Германии Беате Барон заявила, что высокая зависимость от российского газа продолжает оказывать влияние на ситуацию в ФРГ.

Об этом пишет РИА Новости.

«Продолжает сказываться высокая зависимость России от газа. Это видно по уровню цен на энергоносители, который остаётся высоким», — сказала Барон.

По её словам, другие страны Европы не испытывают подобных последствий, так как у них не было такой высокой зависимости от российского газа.

Ранее лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон выразил уверенность, что российский газ был благословением для немецкой экономики.