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Минэкономики: зависимость от газа из России продолжает оказывать влияние на ситуацию в ФРГ

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Представитель Министерства экономики Германии Беате Барон заявила, что высокая зависимость от российского газа продолжает оказывать влияние на ситуацию в ФРГ.

Об этом пишет РИА Новости.

«Продолжает сказываться высокая зависимость России от газа. Это видно по уровню цен на энергоносители, который остаётся высоким», — сказала Барон.

По её словам, другие страны Европы не испытывают подобных последствий, так как у них не было такой высокой зависимости от российского газа.

Ранее лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон выразил уверенность, что российский газ был благословением для немецкой экономики.

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