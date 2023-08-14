Минэкономики: зависимость от газа из России продолжает оказывать влияние на ситуацию в ФРГ
Об этом пишет РИА Новости.
«Продолжает сказываться высокая зависимость России от газа. Это видно по уровню цен на энергоносители, который остаётся высоким», — сказала Барон.
По её словам, другие страны Европы не испытывают подобных последствий, так как у них не было такой высокой зависимости от российского газа.
Ранее лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон выразил уверенность, что российский газ был благословением для немецкой экономики.