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ЦБ может начать публиковать прогноз курса рубля в первой половине 2024 года

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Банк России может начать публиковать прогноз по курсу рубля в первой половине 2024 года, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
ЦБ может начать публиковать прогноз курса рубля в первой половине 2024 года
  • РИА Новости

«Вот эти новые инициативы, они будут реализованы в первом полугодии следующего года», — приводит РИА Новости ответ Заботкина на вопрос о планах ЦБ публиковать прогноз по курсу рубля.

По его словам, инициативы будут реализованы как в части расширения показателей в составе прогноза, так и в части других идей.

Ранее Центробанк России сообщал, что реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке, в январе — июне снизился на 20,3%.

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