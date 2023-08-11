ЦБ может начать публиковать прогноз курса рубля в первой половине 2024 года

Банк России может начать публиковать прогноз по курсу рубля в первой половине 2024 года, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Вот эти новые инициативы, они будут реализованы в первом полугодии следующего года», — приводит РИА Новости ответ Заботкина на вопрос о планах ЦБ публиковать прогноз по курсу рубля.

По его словам, инициативы будут реализованы как в части расширения показателей в составе прогноза, так и в части других идей.

Ранее Центробанк России сообщал, что реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке, в январе — июне снизился на 20,3%.