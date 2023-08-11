Канадский производитель автокомпонентов Magna продал заводы в России 

Канадский производитель автокомпонентов Magna International продал заводы в России компании «Е-Мобиль». Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Отмечается, что «Е-Мобиль» стал владельцем 100% долей в четырёх дочерних предприятиях канадского производителя компонентов, в том числе «Магна Санкт-Петербург», «Питерформ», «Магна Ситинг Нижний Новгород», а также «Магна Ситинг Рус».

В сообщении говорится, что эти предприятия специализировались на производстве автокомпонентов, в частности сидений, для работавших на российском рынке автопроизводителей из других стран.

Также агентство пишет, что год назад Magna International отразила в отчётности списания на сумму порядка $376 млн в связи с приостановкой деятельности в России.

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