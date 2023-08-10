Столичное предприятие получило льготный заём от МФППП на новое оборудование

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППП) предоставил столичному производителю специализированной промышленной керамики льготный заём в размере 150 млн рублей.

Об этом информирует НСН.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что предприятие имеет статус промышленного комплекса Москвы.

По его словам, кредит выдан на пять лет под 4,5% годовых. Компания планирует потратить выделенные средства на новое оборудование.

Это позволит увеличить объём и качество продукции, заключил вице-мэр.

Ранее телеканал «360» сообщал, что промпроизводство в Подмосковье выросло почти на 14% в первом полугодии.