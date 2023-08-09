Экономист Кобяк прокомментировал ситуацию на российском кредитном рынке

Экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он отметил, что на данный момент ипотечное кредитование, например, не показывает такого бурного роста, как ранее.

«Впервые за десять лет брать в аренду квартиру гораздо дешевле, чем в ипотеку», — заявил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Одновременно отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.

Ранее менеджер продукта МФО (микрофинансовые организации) в компании «Сравни» Александр Кудрявцев в беседе с URA.RU посоветовал желающим взять заём внимательно изучить условия договора. Также, по его словам, не стоит уклоняться от общения с кредитной организацией при невозможности оплатить задолженность.