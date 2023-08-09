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Аналитик Деев ожидает 96 рублей за доллар и 105—107 рублей за евро в сентябре

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Анастасия Румянцева
Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс евро на Московской бирже превысил 107 рублей впервые с 25 марта прошлого года.
Аналитик Деев ожидает 96 рублей за доллар и 105—107 рублей за евро в сентябре
  • РИА Новости

«Доллар тоже продолжает расти… В России сейчас во многом сказываются на курсе ограниченность предложения иностранной валюты от экспортёров и проблемы с репатриацией средств из-за границы», — пояснил эксперт.

Тогда как со стороны импортёров по-прежнему сохраняется устойчивый спрос, добавил он.

«Тем не менее рубль вполне может частично отыграть потерянные позиции при улучшении ситуации на рынке энергоносителей… Плюс ЦБ не исключает очередного повышения ключевой ставки в сентябре — это также позволит укрепиться рублю», — рассказал Деев.

Хотя, конечно, существенного перелома на валютном рынке едва ли стоит ожидать, заявил собеседник RT.

«За доллар сейчас просят 97,34 рубля, за евро — 106,85 рубля и за юань — 13,57 рубля. Полагаю, в ближайшую неделю стоит ожидать плюс-минус 40 копеек такой же курс. К сентябрю же мне видится следующий коридор: 96 рублей за доллар, 105—107 рублей за евро и 13,5 рубля за юань», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что курс евро на Московской бирже превысил 107 рублей впервые с 25 марта прошлого года.

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