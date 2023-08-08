Bloomberg: Фонд благосостояния Саудовской Аравии потерял $11 млрд на инвестициях за год
- Gettyimages.ru
- © mtcurado
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на финансовый отчёт фонда.
«Согласно годовому финансовому отчёту, опубликованному в воскресенье, помимо убытков от инвестиций в размере $11 млрд, о которых фонд объявил в прошлом месяце, эта сумма включает данные об операционных, налоговых и других расходах», — пишет агентство.
Уточняется, что другие убытки пришлись на расходы на осуществление деятельности, выплату налогов и т. п. При этом в 2021 году прибыль PIF составила $25,4 млрд.
Отмечается, что PIF является ключевой частью усилий правительства королевства по диверсификации доходов и уменьшению их зависимости от нефти. Деньги из него используются для инвестирования во всё — от туризма до электромобилей и спортивных проектов в королевстве.