Bloomberg: Фонд благосостояния Саудовской Аравии потерял $11 млрд на инвестициях за год

Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF) за прошлый год потерял $15,6 млрд, из которых $11 млрд — на инвестициях.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на финансовый отчёт фонда.

«Согласно годовому финансовому отчёту, опубликованному в воскресенье, помимо убытков от инвестиций в размере $11 млрд, о которых фонд объявил в прошлом месяце, эта сумма включает данные об операционных, налоговых и других расходах», — пишет агентство.

Уточняется, что другие убытки пришлись на расходы на осуществление деятельности, выплату налогов и т. п. При этом в 2021 году прибыль PIF составила $25,4 млрд.

Отмечается, что PIF является ключевой частью усилий правительства королевства по диверсификации доходов и уменьшению их зависимости от нефти. Деньги из него используются для инвестирования во всё — от туризма до электромобилей и спортивных проектов в королевстве.