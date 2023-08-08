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Аналитик Антонов объяснил причины увеличения спроса на наличные в России этим летом

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов перечислил ряд факторов, которые повлияли на резкое увеличение спроса на наличные денежные средства этим летом.
Аналитик Антонов объяснил причины увеличения спроса на наличные в России этим летом
  • Gettyimages.ru
  • © Vershinin

Как следует из статистики Центробанка, в июле россияне обналичили почти 389 млрд рублей.

Действительно, доля наличных в обращении растёт, подтвердил эксперт в беседе с Life.ru.  

«И для этого есть много причин. В частности, сохранение неопределённости в геополитике», — объяснил Антонов.

По его словам, повышенный спрос на иностранную валюту на фоне ослабления рубля вызван желанием граждан сохранить средства, переведя их в защитные активы.

«Требуются наличные и для расчётов в новых регионах. Повлиял и сезонный фактор, но в меньшей степени», — резюмировал аналитик.

Ранее директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с НСН посоветовал не хранить сбережения в валюте.

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