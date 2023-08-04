Инвестор Сидоров спрогнозировал 94,5—94,8 рубля за доллар

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT дал прогноз по курсу доллара, евро и юаня.

По словам специалиста, сверхдоходы от нефтегазового экспорта ожидаются только по итогам августа, а до того «поступления были ниже установленного уровня».

«И поскольку поступления от сырьевого сектора в значительной степени влияют на стоимость иностранных валют, это станет одним из факторов укрепления рубля. Однако пока подорожавшая нефть ещё не успела сказаться на российской экономике», — уточнил он.

Сидоров считает, что «нас ждёт замедление падения курса и постепенное его выравнивание в дальнейшей перспективе».

«На недельном же горизонте, я полагаю, особых изменений не произойдёт. В ближайшую неделю я ожидаю примерно таких курсов: 94,5—94,8 рубля за доллар, порядка 104 рублей за евро и 13,25 рубля за юань», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что курс доллара на Московской бирже поднялся до 95 рублей впервые с марта 2022 года.