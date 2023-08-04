Эксперты МАГАТЭ самостоятельно составляют план проверок на ЗАЭС
- AFP
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Об этом сообщает ТАСС.
«Мы всегда идём навстречу, но повестку дня формирует штаб МАГАТЭ, формируют инспектора», — уточнил он.
Лихачёв также подчеркнул, что специалисты МАГАТЭ определяют, какой тип проверки состоится: обход территории станции с замером радиационного фона, контроль за гидротехническими сооружениями и уровнем воды в пруду-охладителе или другие.
Ранее на Запорожской АЭС прошла очередная ротация экспертов миссии МАГАТЭ.
Также в МАГАТЭ заявили, что пятый блок ЗАЭС перевели в «холодный останов».