Эксперты МАГАТЭ самостоятельно составляют план проверок на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) самостоятельно формируют план проверок на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв на встрече с журналистами.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы всегда идём навстречу, но повестку дня формирует штаб МАГАТЭ, формируют инспектора», — уточнил он.

Лихачёв также подчеркнул, что специалисты МАГАТЭ определяют, какой тип проверки состоится: обход территории станции с замером радиационного фона, контроль за гидротехническими сооружениями и уровнем воды в пруду-охладителе или другие.

Ранее на Запорожской АЭС прошла очередная ротация экспертов миссии МАГАТЭ.

Также в МАГАТЭ заявили, что пятый блок ЗАЭС перевели в «холодный останов».