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Эксперты МАГАТЭ самостоятельно составляют план проверок на ЗАЭС

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) самостоятельно формируют план проверок на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв на встрече с журналистами.
Эксперты МАГАТЭ самостоятельно составляют план проверок на ЗАЭС
  • AFP
  • © IAEA

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы всегда идём навстречу, но повестку дня формирует штаб МАГАТЭ, формируют инспектора», — уточнил он.

Лихачёв также подчеркнул, что специалисты МАГАТЭ определяют, какой тип проверки состоится: обход территории станции с замером радиационного фона, контроль за гидротехническими сооружениями и уровнем воды в пруду-охладителе или другие.

Ранее на Запорожской АЭС прошла очередная ротация экспертов миссии МАГАТЭ.

Также в МАГАТЭ заявили, что пятый блок ЗАЭС перевели в «холодный останов».

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