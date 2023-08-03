Банк Англии повысил учётную ставку до 5,25% годовых

Банк Англии принял решение повысить учётную ставку до 5,25% годовых.

Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии большинством голосов (6—3 голоса) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,25 процентных пункта, до 5,25%», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что два члена предпочли повысить банковскую ставку на 0,5 процентных пункта, до 5,5%, а один участник предпочёл сохранить банковскую ставку на уровне 5%.

Ранее Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 б. п., до 5,25—5,5% годовых.