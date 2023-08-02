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Аналитик Шеин назвал спекулятивным рост курса доллара выше 94 рублей

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Анастасия Румянцева
Директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин прокомментировал в беседе с RT данные о том, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 94 рублей.
Аналитик Шеин назвал спекулятивным рост курса доллара выше 94 рублей
  • РИА Новости

«Последние три недели — довольно странная ситуация с курсом, потому что было много факторов, чтобы рубль укрепился: и рост мировых цен на нефть, и налоговые платежи, и ЦБ говорил о том, что будет продавать юани. Это движение (рост курса доллара. — RT) во многом, мне кажется, скорее спекулятивно, нежели под этим есть фундаментальные основания», — пояснил собеседник RT. 

По его прогнозу, если курс закрепится на отметке в 94 рубля, то, скорее всего, можно ожидать дальнейший рост до 98 или даже до 100 рублей за доллар.

«Если говорить про объёмы, то сегодняшние объёмы торгов не какие-то запредельные — примерно на среднем уровне: нельзя сказать, что есть ажиотажный спрос на иностранную валюту... Скорее, это следствие того, что на таком разбалансированном рынке такие спекулятивные движения могут происходить», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 94 рублей.

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