Узнать больше

Доцент Зубкова объяснила, что досрочное погашение кредита не всегда выгодно

Короткая ссылка
Доцент Департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова рассказала, что в некоторых случаях не стоит спешить с досрочным погашением кредита.
Доцент Зубкова объяснила, что досрочное погашение кредита не всегда выгодно
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

В условиях существующих инфляционных рисков и повышения ключевой ставки Банком России досрочное погашение кредитов, выданных по фиксированной или тем более по льготной ставке, невыгодно, сообщила эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, в ближайшие месяцы может сложиться ситуация, когда ставки по депозитам догонят ставки по ранее выданным кредитам.

В текущей ситуации лучше иметь кредит и депозит или свободные средства, отметила Зубкова.

Эксперт также рассказала, что на рынке появились такие кредиты, по которым банк предварительно перед выдачей взимает комиссию. В этом случае досрочное погашение невыгодно, так как с учётом комиссии фактическая ставка будет значительно выше рыночной, подытожила она.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал изменения в предоставлении кредитных каникул — право на них станет бессрочным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить