Доцент Зубкова объяснила, что досрочное погашение кредита не всегда выгодно

Доцент Департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова рассказала, что в некоторых случаях не стоит спешить с досрочным погашением кредита.

В условиях существующих инфляционных рисков и повышения ключевой ставки Банком России досрочное погашение кредитов, выданных по фиксированной или тем более по льготной ставке, невыгодно, сообщила эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, в ближайшие месяцы может сложиться ситуация, когда ставки по депозитам догонят ставки по ранее выданным кредитам.

В текущей ситуации лучше иметь кредит и депозит или свободные средства, отметила Зубкова.

Эксперт также рассказала, что на рынке появились такие кредиты, по которым банк предварительно перед выдачей взимает комиссию. В этом случае досрочное погашение невыгодно, так как с учётом комиссии фактическая ставка будет значительно выше рыночной, подытожила она.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал изменения в предоставлении кредитных каникул — право на них станет бессрочным.