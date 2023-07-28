Доцент Зубкова объяснила, что досрочное погашение кредита не всегда выгодно
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В условиях существующих инфляционных рисков и повышения ключевой ставки Банком России досрочное погашение кредитов, выданных по фиксированной или тем более по льготной ставке, невыгодно, сообщила эксперт в беседе с Life.ru.
По её словам, в ближайшие месяцы может сложиться ситуация, когда ставки по депозитам догонят ставки по ранее выданным кредитам.
В текущей ситуации лучше иметь кредит и депозит или свободные средства, отметила Зубкова.
Эксперт также рассказала, что на рынке появились такие кредиты, по которым банк предварительно перед выдачей взимает комиссию. В этом случае досрочное погашение невыгодно, так как с учётом комиссии фактическая ставка будет значительно выше рыночной, подытожила она.
Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал изменения в предоставлении кредитных каникул — право на них станет бессрочным.