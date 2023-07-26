Посол России в Додоме: «дочка» «Росатома» будет добывать большие объёмы урана в Танзании

Дочерняя компания «Росатома» перейдёт к серьёзному промышленному объему добычи и переработки урана в Танзании.

Об этом заявил посол России в Танзании Андрей Аветисян.

«Сейчас, насколько мне известно, они завершают строительство завода по переработке урана и в ближайшие месяцы, думаю, мы услышим о том, что этот небольшой пилотный проект запущен», — цитирует его РИА Новости.

По словам Аветисяна, если данный проект будет успешно развиваться, компания сможет перейти к серьёзному промышленному объёму добычи и переработки урана.

Ранее южноафриканский посол в России Мзувукиле Джефф Макетуку заявил, что ЮАР рассчитывает на успех саммита Россия — Африка.