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На Кубани 570 млн рублей направили на развитие сельских территорий в этом году

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на развитие сельских территорий региона было выделено 570 млн рублей с начала года. По его словам, там проживает свыше 40% населения региона.
На Кубани 570 млн рублей направили на развитие сельских территорий в этом году
  • Gettyimages.ru
  • © fotokostic

Об этом сообщает «Кубань 24».

«Средства направили на ремонт социальных объектов, дорог, обновление коммунальной инфраструктуры, строительство детских и спортивных площадок», — уточнил Кондратьев.

Также в Татарстане назвали объём финансирования, направленного на развитие туристической инфраструктуры. Об этом пишет «Реальное время».

Председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов на брифинге в кабмине сообщил, что в 2021 году регион получил 47 млн рублей на реализацию 18 проектов. В 2022 году на развитие сферы было направлено 232,7 млн рублей из федерального бюджета и 51,5 млн рублей — из республиканского.

Ранее сообщалось, что Челябинская область получит более 700 млн рублей на развитие туризма. Соответствующее распоряжение подписал в июле премьер-министр России Михаил Мишустин.

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