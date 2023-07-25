На Кубани 570 млн рублей направили на развитие сельских территорий в этом году
- Gettyimages.ru
- © fotokostic
Об этом сообщает «Кубань 24».
«Средства направили на ремонт социальных объектов, дорог, обновление коммунальной инфраструктуры, строительство детских и спортивных площадок», — уточнил Кондратьев.
Также в Татарстане назвали объём финансирования, направленного на развитие туристической инфраструктуры. Об этом пишет «Реальное время».
Председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов на брифинге в кабмине сообщил, что в 2021 году регион получил 47 млн рублей на реализацию 18 проектов. В 2022 году на развитие сферы было направлено 232,7 млн рублей из федерального бюджета и 51,5 млн рублей — из республиканского.
Ранее сообщалось, что Челябинская область получит более 700 млн рублей на развитие туризма. Соответствующее распоряжение подписал в июле премьер-министр России Михаил Мишустин.