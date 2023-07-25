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В ЦБ заявили об обеспокоенности высоким темпом роста розничного кредитования

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Банк России беспокоит высокий темп роста розничного кредитования.
В ЦБ заявили об обеспокоенности высоким темпом роста розничного кредитования
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Об этом заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

«Есть некоторые тенденции, которые нас беспокоят. Это высокий темп роста розничного кредитования», — цитирует его РИА Новости.

Данилов пояснил, что это несёт риски закредитованности населения.

Ранее стало известно о том, что Центробанк в пятницу, 21 июля, принял решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых.

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