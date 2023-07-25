ФМБА сообщило, что уровень радиационного фона на Запорожской АЭС не превышен

Уровень радиационного фона на Запорожской АЭС и в Энергодаре после перевода четвёртого блока станции в режим горячего останова не превышен.

AFP

© IAEA

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства. «Превышения показателей радиационного фона не выявлено», — сообщили в пресс-службе. Помимо этого, там заявили, что специалисты постоянно следят за радиационной обстановкой на предприятии. Ранее администрация ЗАЭС заявила, что четвёртый блок станции переведён в режим горячего останова, а пятый — в режим холодного останова.