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ФМБА сообщило, что уровень радиационного фона на Запорожской АЭС не превышен

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Уровень радиационного фона на Запорожской АЭС и в Энергодаре после перевода четвёртого блока станции в режим горячего останова не превышен.
ФМБА сообщило, что уровень радиационного фона на Запорожской АЭС не превышен
  • AFP
  • © IAEA

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.

«Превышения показателей радиационного фона не выявлено», — сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, там заявили, что специалисты постоянно следят за радиационной обстановкой на предприятии.

Ранее администрация ЗАЭС заявила, что четвёртый блок станции переведён в режим горячего останова, а пятый — в режим холодного останова.

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