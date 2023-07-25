ФМБА сообщило, что уровень радиационного фона на Запорожской АЭС не превышен
- AFP
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Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.
«Превышения показателей радиационного фона не выявлено», — сообщили в пресс-службе.
Помимо этого, там заявили, что специалисты постоянно следят за радиационной обстановкой на предприятии.
Ранее администрация ЗАЭС заявила, что четвёртый блок станции переведён в режим горячего останова, а пятый — в режим холодного останова.