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В «Казпочте» сообщили о приостановке переводов по «Юнистриму»

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Казахстанский национальный почтовый оператор «Казпочта» сообщил, что приём и отправка переводов по системе «Юнистрим» приостановлены.
В «Казпочте» сообщили о приостановке переводов по «Юнистриму»
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan Veselkov

«С 21 июля отправка и получение переводов «Юнистрим» приостановлены. О времени восстановления работы пока информации нет», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что единственным банком в Казахстане, который продолжает принимать переводы по «Юнистриму» в рублях и тенге, остаётся «Нурбанк».

Ранее стало известно, что США и Канада ввели новые антироссийские санкции, под которые, в частности, попал банк «Тинькофф».

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