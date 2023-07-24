Банк России зафиксировал в стране рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр

Банк России зафиксировал в стране рост финансовых пирамид, действующих под видом экономических онлайн-игр. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные регулятора.

В материале говорится, что, по сути, уже каждая пятая такая игра работает по принципу «заплати и получи возможность выиграть».

Отмечается, что игроков завлекают возможностью заработка с помощью симулятора бизнеса.

При этом эксперты предполагают, что ущерб от деятельности подобных проектов может составлять до $5—6 млн за первое полугодие.

В Центробанке объяснили, что отличительной особенностью таких финансовых пирамид является отсутствие соревновательного элемента.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что из-за финансовой пирамиды «Лайф из гуд» пострадали более 18 тыс. человек.