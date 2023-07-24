Банк России зафиксировал в стране рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр
- Gettyimages.ru
- © Kerkez
В материале говорится, что, по сути, уже каждая пятая такая игра работает по принципу «заплати и получи возможность выиграть».
Отмечается, что игроков завлекают возможностью заработка с помощью симулятора бизнеса.
При этом эксперты предполагают, что ущерб от деятельности подобных проектов может составлять до $5—6 млн за первое полугодие.
В Центробанке объяснили, что отличительной особенностью таких финансовых пирамид является отсутствие соревновательного элемента.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что из-за финансовой пирамиды «Лайф из гуд» пострадали более 18 тыс. человек.