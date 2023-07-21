Глава ЦБ Набиуллина: недавнее ослабление рубля ещё не полностью перенеслось в цены
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Об этом глава ЦБ сказала в ходе пресс-конференции.
«Движение курса за последнее время пока ещё не полностью перенеслось в цены», — цитирует её РИА Новости.
По словам Набиуллиной, динамика курса валют оказывает влияние на инфляционные ожидания граждан и бизнеса, которые в данный момент остаются повышенными.
Ранее Центробанк России улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 1,5—2,5%.