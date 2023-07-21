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Аналитик Ващенко объяснил повышение ЦБ ключевой ставки до 8,5% годовых

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Ангелина Шурпина
Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых.
Аналитик Ващенко объяснил повышение ЦБ ключевой ставки до 8,5% годовых
  • РИА Новости

По его мнению, решение регулятора было «в диапазоне ожиданий участников рынка».

«Повышение ставки на 100 б. п. не исключает вероятность её дальнейшего повышения, хотя это может произойти не в сентябре. Это будет зависеть от динамики инфляции и рубля. Темпы роста инфляции ускорились, и, если индикатор будет подходить к ориентиру (5—6% на конец года), то потребуется дальнейшее повышение, и, возможно, не одно», — объяснил Ващенко.

По словам собеседника RT, от повышения ставки выигрывают крупнейшие банки, которым не придётся «заметно увеличивать ставки по депозитам». Он добавил, что увеличатся доходы от кредитования и комиссионных операций.

«Негативные последствия в виде снижения спроса на новостройки будут испытывать застройщики, хотя это и не единственный негативный драйвер», — заключил Ващенко.

Ранее стало известно о том, что Центробанк в пятницу, 21 июля, принял решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых.

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