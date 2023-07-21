Михельсон: НОВАТЭК рассчитывает начать реализацию проекта «Мурманский СПГ» через год

Компания «НОВАТЭК» рассчитывает начать реализацию проекта «Мурманский СПГ» через год, заявил глава компании Леонид Михельсон.

«Реализацию (проекта «Мурманский СПГ». — RT) мы намечаем как раз по выводу второй платформы из дока. Это то, что произойдёт ровно через 12 месяцев», — цитирует его РИА Новости.

Михельсон также рассказал, что НОВАТЭК планирует закончить строительство газопровода Волхов — Мурманск в 2027 году.

Ранее президент России Владимир Путин во время своего визита в Мурманскую область заявил о значимости проектов по производству СПГ.

Он также выразил уверенность, что проект «Арктик СПГ — 2» будет запущен в срок.