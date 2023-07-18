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Минфин намерен увеличивать объём госдолга России в текущих условиях

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Российское Министерство финансов намерено увеличивать объём госдолга России в текущих условиях, сообщила замминистра экономики Ирина Окладникова.
Минфин намерен увеличивать объём госдолга России в текущих условиях
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом Окладникова сказала в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По её словам, в данный момент объём госдолга России составляет 22,8 трлн рублей, что означает 14,9% ВВП.

«Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы будем наращивать (объём. — RT) и мы должны будем это делать», — цитирует Окладникову РИА Новости.

Она объяснила, что средства необходимы для поддержки российского военного блока и новых регионов.

В апреле Международный валютный фонд подготовил доклад, в котором спрогнозировал рост госдолга России до 24,9% ВВП в 2023 году.

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