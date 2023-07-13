ЦБ: граждане смогут производить расчёты в цифровых рублях не ранее 2024 года
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Несмотря на то, что основные положения закона о цифровом рубле вступают в силу с 1 августа, для реализации этого проекта на практике необходимо ещё несколько нормативных актов, сообщил эксперт Life.ru.
«Заявления на получение выплат в цифровых рублях можно будет подать не ранее 2024 года. Это же касается и расчётов в магазинах. Сейчас идёт процесс создания условий для внедрения цифрового рубля. Есть пилотные проекты с банками», — пояснил сотрудник Центробанка.
По его словам, цифровой рубль поступит в оборот после завершения всех подготовительных процедур.
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