ЦБ: граждане смогут производить расчёты в цифровых рублях не ранее 2024 года

Заместитель начальника управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов рассказал, что пенсии, зарплаты и прочие выплаты в цифровых рублях начнут поступать гражданам не ранее 2024 года.

Несмотря на то, что основные положения закона о цифровом рубле вступают в силу с 1 августа, для реализации этого проекта на практике необходимо ещё несколько нормативных актов, сообщил эксперт Life.ru.

«Заявления на получение выплат в цифровых рублях можно будет подать не ранее 2024 года. Это же касается и расчётов в магазинах. Сейчас идёт процесс создания условий для внедрения цифрового рубля. Есть пилотные проекты с банками», — пояснил сотрудник Центробанка.

По его словам, цифровой рубль поступит в оборот после завершения всех подготовительных процедур.

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