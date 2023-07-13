Узнать больше

ЦБ: граждане смогут производить расчёты в цифровых рублях не ранее 2024 года

Короткая ссылка
Заместитель начальника управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов рассказал, что пенсии, зарплаты и прочие выплаты в цифровых рублях начнут поступать гражданам не ранее 2024 года.
ЦБ: граждане смогут производить расчёты в цифровых рублях не ранее 2024 года
  • Gettyimages.ru

Несмотря на то, что основные положения закона о цифровом рубле вступают в силу с 1 августа, для реализации этого проекта на практике необходимо ещё несколько нормативных актов, сообщил эксперт Life.ru.

«Заявления на получение выплат в цифровых рублях можно будет подать не ранее 2024 года. Это же касается и расчётов в магазинах. Сейчас идёт процесс создания условий для внедрения цифрового рубля. Есть пилотные проекты с банками», — пояснил сотрудник Центробанка.

По его словам, цифровой рубль поступит в оборот после завершения всех подготовительных процедур.

Ранее директор кредитно-ипотечного брокера «Финарди» Дмитрий Шардин в беседе с Общественной службой новостей рассказал о скрытых причинах отказа в банковском кредите.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить