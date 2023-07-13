В Москве рассказали об открытии пространства молодёжного клуба Business Update

Первое офлайн-пространство для членов молодёжного клуба Business Update открылось в Москве. Площадка расположена в переулке Красина, дом 16, стр. 2, метро «Маяковская».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин рассказал, что количество участников клуба к настоящему моменту превысило 151 тыс.

На новой площадке участники бизнес-сообщества могут проводить встречи, обсуждать совместные проекты, а также посещать различные тренинги, мастер-классы, бизнес-игры.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.