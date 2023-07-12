В Тюменской области вырос объём промпроизводства в первом полугодии

Согласно данным Росстата, объём промышленного производства в Тюменской области вырос почти на 10,5% за январь — май 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022-го.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Рост обрабатывающих производств в регионе составил 12,9%.

Увеличилось производство и в других секторах: компьютеров, электронных и оптических изделий — в 2,6 раза, транспортных средств и оборудования — в 2,1 раза, прочих готовых изделий — в 1,6 раза.

Производство лекарственных средств и материалов для медицинских целей увеличилось на 23,4%, нефтепродуктов — на 15,3%, химических веществ и продуктов — на 14,8%.

Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в мае было доступно 840 вакансий в производстве.