В Омске обсудили масштабные региональные инвестпроекты

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в ходе второго заседания инвестиционного штаба обсудил с представителями бизнеса сроки реализации в регионе масштабных инвестиционных проектов.

Об этом информирует gorod55.ru.

Так, в Октябрьском округе планируется запуск завода по переработке соевых бобов. Общая сумма инвестиций в проект составит 218,8 млн рублей. Запуск производства планируется во втором квартале 2024 года.

Хоценко особо отметил стратегическую важность как для региона, так и для страны ещё одного проекта. Инициатива инвестора направлена на усиление производственных и инфраструктурных мощностей для выпуска ракет-носителей.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2023—2027 годы.