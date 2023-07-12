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В Омске обсудили масштабные региональные инвестпроекты

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Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в ходе второго заседания инвестиционного штаба обсудил с представителями бизнеса сроки реализации в регионе масштабных инвестиционных проектов.
В Омске обсудили масштабные региональные инвестпроекты
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Об этом информирует gorod55.ru.

Так, в Октябрьском округе планируется запуск завода по переработке соевых бобов. Общая сумма инвестиций в проект составит 218,8 млн рублей. Запуск производства планируется во втором квартале 2024 года.

Хоценко особо отметил стратегическую важность как для региона, так и для страны ещё одного проекта. Инициатива инвестора направлена на усиление производственных и инфраструктурных мощностей для выпуска ракет-носителей.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2023—2027 годы.

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