От хранения наличных долларов и евро отказались 13% россиян

Финансовая платформа «Выберу.ру» провела исследование и выяснила, как жители России хранят накопления.

Об этом сообщают «Известия».

Согласно данным исследовательской работы, 13% опрошенных решили отказаться от хранения наличных долларов и евро, отдав предпочтение рублю, тогда как только 3% респондентов перевели рубли в иностранную валюту.

Также 17% опрошенных россиян предпочитают вкладывать все свои накопления в ремонт жилья, покупку бытовой техники и электроники.

Вместе с тем 67% респондентов заявили, что у них нет достаточных средств для накоплений.

Ранее НСН сообщала, что сессию «Зелёные облигации Москвы для населения» провели в рамках ПМЭФ-2023. Глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева в ходе мероприятия рассказала, что данный вид облигаций является одним из самых надёжных инструментов инвестирования для граждан.