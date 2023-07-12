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От хранения наличных долларов и евро отказались 13% россиян

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Финансовая платформа «Выберу.ру» провела исследование и выяснила, как жители России хранят накопления.
От хранения наличных долларов и евро отказались 13% россиян
  • Gettyimages.ru
  • © OlgaNik

Об этом сообщают «Известия».

Согласно данным исследовательской работы, 13% опрошенных решили отказаться от хранения наличных долларов и евро, отдав предпочтение рублю, тогда как только 3% респондентов перевели рубли в иностранную валюту.

Также 17% опрошенных россиян предпочитают вкладывать все свои накопления в ремонт жилья, покупку бытовой техники и электроники.

Вместе с тем 67% респондентов заявили, что у них нет достаточных средств для накоплений.

Ранее НСН сообщала, что сессию «Зелёные облигации Москвы для населения» провели в рамках ПМЭФ-2023. Глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева в ходе мероприятия рассказала, что данный вид облигаций является одним из самых надёжных инструментов инвестирования для граждан.

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