В Омской области планируют построить элеватор на 120 рабочих мест за 5 млрд рублей

В Омской области компания «ЭПТ» планирует инвестировать 5 млрд рублей в строительство элеватора на 120 рабочих мест.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на врио губернатора области Виталия Хоценко.

Уточняется, что объект построят за три года. Он позволит создать 120 рабочих мест.

«Сейчас ведётся работа по выбору оптимальной инвестплощадки для размещения объекта, рассматриваются Черлакский и Калачинский районы», — добавил Хоценко.

Кроме того, в 2024 году в Октябрьском округе Омска компания «ВИТО» откроет завод по переработке соевых бобов за 218,8 млн рублей. Предприятие создаст 64 рабочих места.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что волонтёры Русского географического общества займутся реконструкцией маяка в селе Кашкаранцы в Мурманской области.