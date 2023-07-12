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В мире ущерб от мошеннических операций с криптовалютами сократился в 2023 году

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Сервис безопасности криптоактивов ШАРД провёл исследование и выяснил, что ущерб от хакерских атак на криптосервисы в мире за первое полугодие 2023 года составил порядка $0,6 млрд — в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2022-го.
В мире ущерб от мошеннических операций с криптовалютами сократился в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Alistair Berg

Об этом пишут «Известия».

При этом число крупных атак не изменилось. Эксперты связывают снижение ущерба с тем, что индустрия и инвесторы ещё не оправились от крупных мошенничеств с проектами FTX и LUNA. Эти случаи значительно подорвали веру в надёжность цифровых валют.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский отметил, что в предыдущие годы объём криптомошенничества по миру лишь увеличивался. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что пик хищений, вероятно, пройден.

Доля России по мошенничеству с цифровыми валютами составила около 2—3% и за первое полугодие приблизилась к 1,6 млрд рублей, уточнил Тараповский.

Ранее «Агентство Бизнес Новостей» сообщило, что IT-специалисты ФГУП «НАМИ», АО «ГЛОНАСС» и «Лаборатории Касперского» будут работать над созданием первой в России облачной платформы кибербезопасности для автомобилей.

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