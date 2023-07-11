В Минфине рассказали о работе над созданием реестра должников федерального бюджета

В Минфине России сообщили, что продолжается работа над созданием единого реестра должников федерального бюджета.

В пилотном режиме реестр формируется в рамках централизованного учёта, прокомментировали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Предложение о разработке такого ресурса поступило от Счётной палаты (СП) ещё в 2021 году. А в начале 2023-го была утверждена «дорожная карта» по созданию единого информационного пространства о состоянии дебиторской задолженности по неналоговым доходам.

В СП сообщили, что это необходимо для разработки электронного реестра должников бюджета. В марте — апреле СП протестировала функциональность ресурса.

Минфин и Казначейство дорабатывают его с учётом внесённых замечаний и предложений. Завершение реализации проекта намечено на 2027 год.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о том, что Минтруд намерен вдвое повысить уровень минимального размера оплаты труда к 2030 году.