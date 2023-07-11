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Инвестиции в электронику могут достигнуть почти четверти трлн рублей в 2024 году

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Замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что ожидает значительных инвестиций в сферу микроэлектроники в следующем году. Такое решение было принято в рамках программы поддержки отрасли по итогам стратегических сессий.
Инвестиции в электронику могут достигнуть почти четверти трлн рублей в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

«Если в 2020 году выделялось 9,9 млрд рублей, то в 2023 уже 147,6 млрд рублей, в 2024 ожидаем 232,2 млрд рублей», — уточнил чиновник.

Он также отметил, что важным условием является правильное и грамотное инвестирование.

По словам Шпака для того, чтобы быстро вернуть инвестиции выстраиваются модели экспорта в страны-партнёры, например в Африке, Южной Америке, Ближнем Востоке и в других регионах.

Ранее «Радио 1» сообщало, что на территории особой экономической зоны «Кашира» появится завод по производству гофроупаковки и бумаги.

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