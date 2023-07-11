Инвестиции в электронику могут достигнуть почти четверти трлн рублей в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
«Если в 2020 году выделялось 9,9 млрд рублей, то в 2023 уже 147,6 млрд рублей, в 2024 ожидаем 232,2 млрд рублей», — уточнил чиновник.
Он также отметил, что важным условием является правильное и грамотное инвестирование.
По словам Шпака для того, чтобы быстро вернуть инвестиции выстраиваются модели экспорта в страны-партнёры, например в Африке, Южной Америке, Ближнем Востоке и в других регионах.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на территории особой экономической зоны «Кашира» появится завод по производству гофроупаковки и бумаги.