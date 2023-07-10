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Росморречфлот: грузооборот морских портов в I полугодии вырос на 10,5%, до 453,3 млн тонн

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Грузооборот морских портов России по итогам I полугодия текущего года увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 453,3 млн тонн.
Росморречфлот: грузооборот морских портов в I полугодии вырос на 10,5%, до 453,3 млн тонн
  • Gettyimages.ru
  • © Sasin Tipchai

Об этом заявили в Росморречфлоте.

Как передаёт сообщение РИА Новости, высокие темпы роста общего показателя обеспечены мощным приростом (+18,2%) перевалки сухих грузов, главным образом зерна, минеральных и химических удобрений, угля и кокса, которая достигла 224,7 млн тонн.

«Перевалка наливных грузов по стране увеличилась на 3,9%, составив 228,6 млн тонн», — сказано в сообщении.

В январе в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что объём перевалки грузов в российских морских портах в прошлом году составил 840 млн тонн и достиг допандемийных значений.

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