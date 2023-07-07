ФАС предлагает повысить регулируемые цены на газ в России с июля 2024 года
- РИА Новости
Об этом говорится в проекте приказов, размещённых на портале проектов нормативных правовых актов.
Как напоминает «Прайм», цены на газ в России до этого повышались с 1 декабря 2022 года на 8,5%.
Изменение оптовых цен на газ будет плановым и первым за полтора года, отметили в ФАС.
Полученные средства планируется направить на социальную газификацию регионов России и строительство новых газопроводов для потребителей.
Кроме того, служба отмечает, что индексация тарифов позволит сохранить надёжное обеспечение конечного потребителя газом за счёт реализации инвестиционных программ компаний.
1 декабря прошлого года ФАС утвердила индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей.