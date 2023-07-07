Крым и Севастополь получат субсидию на развитие туротрасли в размере 2,5 млрд рублей

Правительство России одобрило выделение из резервного фонда Минэкономразвития свыше 2,5 млрд рублей в качестве субсидии Республике Крым и городу Севастополю. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, субсидия направлена на поддержку курортной отрасли, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт правительства республики.

Работающим в отрасли юрлицам и индивидуальным предпринимателям будет начислено по четыре МРОТ на каждого работника при выполнении необходимых условий по сохранению занятости.

«Считаю знаковым моментом тот факт, что для выплат будут использованы средства, полученные от продажи активов инвесторов из недружественных стран. Это правильно и справедливо», — резюмировал Аксёнов.

Ранее «Янтарный край» сообщил, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее.