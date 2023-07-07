Узнать больше

Крым и Севастополь получат субсидию на развитие туротрасли в размере 2,5 млрд рублей

Короткая ссылка
Правительство России одобрило выделение из резервного фонда Минэкономразвития свыше 2,5 млрд рублей в качестве субсидии Республике Крым и городу Севастополю. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Крым и Севастополь получат субсидию на развитие туротрасли в размере 2,5 млрд рублей
  • РИА Новости

По его словам, субсидия направлена на поддержку курортной отрасли, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт правительства республики.

Работающим в отрасли юрлицам и индивидуальным предпринимателям будет начислено по четыре МРОТ на каждого работника при выполнении необходимых условий по сохранению занятости.

«Считаю знаковым моментом тот факт, что для выплат будут использованы средства, полученные от продажи активов инвесторов из недружественных стран. Это правильно и справедливо», — резюмировал Аксёнов.

Ранее «Янтарный край» сообщил, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить