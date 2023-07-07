Узнать больше

Минфин России предварительно оценил дефицит бюджета за январь — июнь в 2,59 трлн рублей

Короткая ссылка
Министерство финансов России заявило, что, по предварительным данным, дефицит федерального бюджета в январе — июне составил 2,59 трлн рублей.
Минфин России предварительно оценил дефицит бюджета за январь — июнь в 2,59 трлн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © mizar_21984

Об этом говорится в материалах Минфина.

«По предварительной оценке, объём доходов федерального бюджета в январе — июне 2023 года составил 12 381 млрд рублей, что на 12% ниже объёма поступления доходов за аналогичный период 2022 года (в июне 2023 года +29,8% год к году). При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика», — указывает Минфин.

Вместе с этим указывается, что предварительно объём расходов бюджета страны за шесть месяцев текущего года составил 14,976 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 19%. В итоге, дефицит бюджета за отчётный период предварительно достиг 2,59 трлн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте доходов бюджета от перерабатывающих отраслей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить