Минфин России предварительно оценил дефицит бюджета за январь — июнь в 2,59 трлн рублей
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Об этом говорится в материалах Минфина.
«По предварительной оценке, объём доходов федерального бюджета в январе — июне 2023 года составил 12 381 млрд рублей, что на 12% ниже объёма поступления доходов за аналогичный период 2022 года (в июне 2023 года +29,8% год к году). При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика», — указывает Минфин.
Вместе с этим указывается, что предварительно объём расходов бюджета страны за шесть месяцев текущего года составил 14,976 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 19%. В итоге, дефицит бюджета за отчётный период предварительно достиг 2,59 трлн рублей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте доходов бюджета от перерабатывающих отраслей.