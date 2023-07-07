Минфин России предварительно оценил дефицит бюджета за январь — июнь в 2,59 трлн рублей

Министерство финансов России заявило, что, по предварительным данным, дефицит федерального бюджета в январе — июне составил 2,59 трлн рублей.

Об этом говорится в материалах Минфина.

«По предварительной оценке, объём доходов федерального бюджета в январе — июне 2023 года составил 12 381 млрд рублей, что на 12% ниже объёма поступления доходов за аналогичный период 2022 года (в июне 2023 года +29,8% год к году). При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика», — указывает Минфин.

Вместе с этим указывается, что предварительно объём расходов бюджета страны за шесть месяцев текущего года составил 14,976 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 19%. В итоге, дефицит бюджета за отчётный период предварительно достиг 2,59 трлн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте доходов бюджета от перерабатывающих отраслей.