Минфин: расходы бюджета России на нацпроекты на 1 июля составили 1,34 трлн рублей

Расходы российского бюджета на нацпроекты на 1 июля составили 1,34 трлн рублей.

Об этом Министерство финансов России сообщает на своём сайте.

«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 июля 2023 года — составило 1346,8 млрд рублей, или 45,1% от плановых бюджетных назначений», — сказано в сообщении.

В апреле в министерстве сообщили, что расходы бюджета на исполнение национальных проектов, по данным на 1 апреля, составили 600,6 млрд рублей.