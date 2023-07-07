В конце 2024 года на территории ОЭЗ в Удмуртии могут появиться первые предприятия

Первые предприятия на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Удмуртии могут появиться в конце 2024 года.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства региона Константина Сунцова.

Он напомнил, что Удмуртия на ПМЭФ-2023 подписала соглашение о появлении первого логистического комплекса на территории ОЭЗ.

Сунцов также заявил, что ОЭЗ станет новым шагом развития региона.

«Считаю, что это четвёртый трамплин в развитии Удмуртии, наша возможность диверсифицировать экономику... Территория, где всё совпало: близость к федеральной трассе М-7 и к трудовым ресурсам, низкие налоги и готовая инфраструктура», — сказал Сунцов.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что, по словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, амбассадоры крупных столичных компаний начали работу на рынках дружественных стран.