В конце 2024 года на территории ОЭЗ в Удмуртии могут появиться первые предприятия
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства региона Константина Сунцова.
Он напомнил, что Удмуртия на ПМЭФ-2023 подписала соглашение о появлении первого логистического комплекса на территории ОЭЗ.
Сунцов также заявил, что ОЭЗ станет новым шагом развития региона.
«Считаю, что это четвёртый трамплин в развитии Удмуртии, наша возможность диверсифицировать экономику... Территория, где всё совпало: близость к федеральной трассе М-7 и к трудовым ресурсам, низкие налоги и готовая инфраструктура», — сказал Сунцов.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что, по словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, амбассадоры крупных столичных компаний начали работу на рынках дружественных стран.