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Центробанк допускает повышение ключевой ставки из-за возросших проинфляционных рисков

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Центробанк допускает повышение ключевой ставки в России на фоне возросших проинфляционных рисков, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции. Будет ли это одноразовое явление или цикл, пока неизвестно, отметила она.
Центробанк допускает повышение ключевой ставки из-за возросших проинфляционных рисков
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«Мы видим, что проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставок, но будет оно одноразовым, будет ли целый цикл — будет зависеть от ситуации, которую мы будем анализировать», — сказала глава ЦБ, слова которой приводит РИА Новости.

Следующее заседание регулятора по ставке пройдёт 21 июля.

Ранее Набиуллина заявляла, что вероятность увеличения ключевой ставки увеличилась с момента апрельского заседания совета директоров финансового регулятора.

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