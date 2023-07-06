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Московские производители примут участие в бизнес-миссии в Белоруссии 11—13 июля

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При содействии центра «Моспром» представители восьми столичных заводов смогут наладить партнёрские отношения с белорусскими предприятиями в процессе выездной бизнес-миссии в Минске и Гомеле с 11 по 13 июля. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Московские производители примут участие в бизнес-миссии в Белоруссии 11—13 июля
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что в эти дни проведут 80 целевых встреч с участием 45 профильных ведомств и бизнес-структур Белоруссии, промышленными предприятиями, дистрибьюторами и ретейлерами, информирует НСН.

Сообщается, что в мероприятиях примут участие московские производители продукции для автоматизации телефонии, бронированных автомобилей, литий-ионных аккумуляторов, мачт и осветительных установок, зарядных станций для электромобилей, 3D-принтеров и т.д.

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