Московские производители примут участие в бизнес-миссии в Белоруссии 11—13 июля
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Он отметил, что в эти дни проведут 80 целевых встреч с участием 45 профильных ведомств и бизнес-структур Белоруссии, промышленными предприятиями, дистрибьюторами и ретейлерами, информирует НСН.
Сообщается, что в мероприятиях примут участие московские производители продукции для автоматизации телефонии, бронированных автомобилей, литий-ионных аккумуляторов, мачт и осветительных установок, зарядных станций для электромобилей, 3D-принтеров и т.д.
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