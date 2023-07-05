Инвестор Сидоров: структура валютного рынка за последние месяцы существенно изменилась

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT рассказал, чем вызвано повышение курса юаня до 12,5 рубля

Специалист отметил, что структура валютного рынка за последние несколько месяцев существенно изменилась.

«Ведущим рынком стал юаневый, а ликвидность долларового и еврового рынка снизилась, и они постепенно отходят на второй план. Всё больше стран планируют отказаться от расчётов в этих валютах. Стоит помнить также, что страны БРИКС планируют запустить собственную валюту, курс юаня мог подняться ещё и на этих ожиданиях. Ведь Китай — сильнейшая экономика макрорегиона, и оператором новой валюты точно будет именно он», — рассказал Сидоров.

Он также объяснил, что может означать повышение курса китайской валюты для России.

«Можно больше не ориентироваться на Запад. Импорт потихоньку восстанавливается на фоне роста экономики, а значит, к концу года мы можем увидеть восстановление курса рубля. Завершение валютного свопа также даст хорошие перспективы. Но в ближайшее время, полагаю, юань продолжит рост. Возможно, в коридоре до 13,5 рубля», — добавил инвестор.

Со своей стороны, генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко отметила, что рост курса положительно отразится на гражданах России, хранящих вклады в юанях.

«Они для этой цели и приобретали валюту. В то же время нестабильность рубля по отношению ко всем мировым резервным валютам, не только к юаню, является одним из проинфляционных рисков для России. Так что нельзя сказать, что для всех россиян рост курса юаня — однозначное благо», — заключила специалист.

Ранее стало известно, что курс юаня на Московской бирже поднялся до 12,5 рубля впервые с 19 апреля 2022 года.