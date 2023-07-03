Сергунина рассказала о политике Москвы в сфере поддержки молодёжи

Заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала о мерах поддержки молодых предпринимателей со стороны московских властей.

Об этом пишет сайт kp.ru.

«Молодые москвичи могут реализовать себя в самых разных областях. К примеру, заниматься творчеством, сохранять историческое наследие, помогать другим в качестве волонтёра, посвятить себя науке или инновациям», — заявила Сергунина.

Так, благодаря программе «Бизнес-уик-энд. Старт» участники в возрасте от 13 до 18 лет могут начать своё дело, получить статус самозанятых и свои первые доходы. Более 2 тыс. молодых людей прошли эту программу с начала 2023 года.

В конце мая в ярмарке-выставке «Предпринимай! Фабрика идей» приняли участие более 200 человек, некоторые получили средства поддержки.

Кроме того, в Москве проводится конкурс на соискание премий мэра «Лидеры цифровой трансформации», участники которого могут получить грант на развитие своей бизнес-идеи.

Ранее телеканал «360» сообщил, министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе заявила, что команда губернатора Московской области Андрея Воробьёва продолжит поддерживать молодёжные проекты в регионе.