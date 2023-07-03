В Челябинской области анонсировали новые меры поддержки для отрасли машиностроения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании совета регионального отделения «СоюзМаш России» заявил о намерении увеличить меры поддержки для регионального машиностроения.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Губернатор заявил о необходимости укрепления материально-технической базы отрасли, интегрировании учреждений среднего профессионального образования с предприятиями, создании безопасных и комфортных условий труда.

«С учётом новых задач меры поддержки дополняются», — уточнили в пресс-службе.

Ранее НСН сообщала, что столичная компания «Новая орбита» запустила линию по изготовлению медно-алюминиевых теплообменников для систем охлаждения.