В Челябинской области анонсировали новые меры поддержки для отрасли машиностроения
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Губернатор заявил о необходимости укрепления материально-технической базы отрасли, интегрировании учреждений среднего профессионального образования с предприятиями, создании безопасных и комфортных условий труда.
«С учётом новых задач меры поддержки дополняются», — уточнили в пресс-службе.
Ранее НСН сообщала, что столичная компания «Новая орбита» запустила линию по изготовлению медно-алюминиевых теплообменников для систем охлаждения.