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В Челябинской области анонсировали новые меры поддержки для отрасли машиностроения

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании совета регионального отделения «СоюзМаш России» заявил о намерении увеличить меры поддержки для регионального машиностроения.
В Челябинской области анонсировали новые меры поддержки для отрасли машиностроения
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Губернатор заявил о необходимости укрепления материально-технической базы отрасли, интегрировании учреждений среднего профессионального образования с предприятиями, создании безопасных и комфортных условий труда.

«С учётом новых задач меры поддержки дополняются», — уточнили в пресс-службе.

Ранее НСН сообщала, что столичная компания «Новая орбита» запустила линию по изготовлению медно-алюминиевых теплообменников для систем охлаждения.

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