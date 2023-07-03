Инвестор Сидоров: вложения в недвижимость и гособлигации помогут сохранить сбережения

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров рассказал, как сохранить свои сбережения.

Россияне в большинстве с недоверием относятся к банковским продуктам, при выборе вклада или депозита, как правило, предпочитают краткосрочные, в среднем до года, сообщил эксперт в беседе с Life.ru.

Лучшим способом сохранить деньги Сидоров считает покупку недвижимости, гособлигаций, паëв ПИФов (паевых инвестиционных фондов. — RT), акций и наличных в двух-трёх иностранных валютах.

По его словам, первые два пункта позволяют гарантированно сохранить имеющиеся средства, вторые два при грамотном использовании могут принести доходность.

Ранее НСН сообщала, что сессию «Зелёные облигации Москвы для населения» провели в рамках ПМЭФ-2023. Глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева в ходе мероприятия рассказала, что данный вид облигаций является одним из самых надёжных инструментов инвестирования для граждан.