Экономист Лобода посоветовал инвестировать в акции и монеты из драгоценных металлов

Директор по коммуникациям компании BitRiver экономист Андрей Лобода рассказал об эффективных инструментах инвестирования, к которым на сегодняшний день могут прибегнуть частные инвесторы для сохранения своих средств.

Инвестиционный портфель разумно пополнить акциями крупных госбанков и нефтяных компаний, посоветовал эксперт в разговоре с Life.ru.

По его словам, если речь идёт о небольших по объёму инвестициях, стоит присмотреться к паям биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ), которые дают инвесторам доступ к привлекательным акциям российских голубых фишек. Порог входа в них начинается обычно от 10 тыс. рублей.

Также Лобода напомнил, что у россиян есть возможность приобрести золотые и серебряные инвестиционные монеты. Их доля в портфеле частного инвестора смотрится оптимальной в размере 5—10%, заключил эксперт.

Ранее НСН сообщала, что сессию «Зелёные облигации Москвы для населения» провели в рамках ПМЭФ-2023. Глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева в ходе мероприятия рассказала, что данный вид облигаций является одним из самых надёжных инструментов инвестирования для граждан.