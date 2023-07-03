Экономист Лобода посоветовал инвестировать в акции и монеты из драгоценных металлов
- РИА Новости
Инвестиционный портфель разумно пополнить акциями крупных госбанков и нефтяных компаний, посоветовал эксперт в разговоре с Life.ru.
По его словам, если речь идёт о небольших по объёму инвестициях, стоит присмотреться к паям биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ), которые дают инвесторам доступ к привлекательным акциям российских голубых фишек. Порог входа в них начинается обычно от 10 тыс. рублей.
Также Лобода напомнил, что у россиян есть возможность приобрести золотые и серебряные инвестиционные монеты. Их доля в портфеле частного инвестора смотрится оптимальной в размере 5—10%, заключил эксперт.
Ранее НСН сообщала, что сессию «Зелёные облигации Москвы для населения» провели в рамках ПМЭФ-2023. Глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева в ходе мероприятия рассказала, что данный вид облигаций является одним из самых надёжных инструментов инвестирования для граждан.