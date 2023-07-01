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За полгода биржевые цены на бензин в России выросли более чем на 50%

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Стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» на биржевых торгах в европейской части России увеличилась с начала года более чем на 50%.
За полгода биржевые цены на бензин в России выросли более чем на 50%
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Отмечается, что цена бензина Аи-92 выросла за шесть месяцев на 59% и составила по итогам торгов 30 июня 57,785 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-95 подорожал на 54%, до 64,812 тыс. рублей за тонну.

В мае сообщалось, что стоимость бензина АИ-95 впервые с 2021 года обновила исторический рекорд и достигла 60 608 рублей за тонну на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

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