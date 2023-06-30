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Собянин анонсировал расширение объёма поддержки малого и среднего бизнеса

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В столице расширят объём гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса с помощью оператора программы «Корпорация «МСП».
Собянин анонсировал расширение объёма поддержки малого и среднего бизнеса

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram мэра.

«Корпорация «МСП» предоставляет предпринимателям «зонтичное поручительство» при получении кредита в банках.

«Конечная ставка для бизнеса (заëмщика) при этом составляет не больше 15% годовых, при использовании поддержки только в виде поручительств, и до 10—12% при совмещении поручительств со льготными программами кредитования», — добавил Собянин.

Программу такой помощи смогут получить компании, ведущие свою деятельность в важных сферах экономики.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что Минэкономразвития России постоянно расширяет перечень инструментов государственной поддержки для молодых предпринимателей.

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