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Столичный производитель представил полимерные трубы на конгрессе VODEXPO

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Столичная компания «Группа ПОЛИПЛАСТИК» в июне приняла участие в VII Всероссийском водном конгрессе VODEXPO 2023, где представила образцы полимерной трубной продукции.
Столичный производитель представил полимерные трубы на конгрессе VODEXPO

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что участие в крупных отраслевых мероприятиях — один из эффективных инструментов для продвижения бизнеса.

По его словам, на конгрессе компания представила как уже известные, так и новые технические решения для сферы водоснабжения, водоотведения и отопления, а также бестраншейного восстановления изношенных трубопроводов.

Ранее НСН со ссылкой на Владислава Овчинского сообщала, что в Москве производитель гидравлических грузоподъёмных систем и автоматических парковок PANDA LIFT за десять лет реализовал более 300 инновационных проектов.

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