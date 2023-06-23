Столичный производитель представил полимерные трубы на конгрессе VODEXPO

Столичная компания «Группа ПОЛИПЛАСТИК» в июне приняла участие в VII Всероссийском водном конгрессе VODEXPO 2023, где представила образцы полимерной трубной продукции.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что участие в крупных отраслевых мероприятиях — один из эффективных инструментов для продвижения бизнеса.

По его словам, на конгрессе компания представила как уже известные, так и новые технические решения для сферы водоснабжения, водоотведения и отопления, а также бестраншейного восстановления изношенных трубопроводов.

Ранее НСН со ссылкой на Владислава Овчинского сообщала, что в Москве производитель гидравлических грузоподъёмных систем и автоматических парковок PANDA LIFT за десять лет реализовал более 300 инновационных проектов.